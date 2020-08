Zvezda, ki je prezgodaj ugasnila

Nase je opozoril z vlogo v filmu Ostani z menoj izpod peresa Stephena Kinga.

Če bi danes še živel, bi bil nedvomno eden največjih igralcev v Hollywoodu, tako pa je usoda poskrbela, da je kot mnoge zvezde, ki premočno zažarijo, ugasnil veliko prezgodaj.bi 23. avgusta praznoval petdeseti rojstni dan, a je žal umrl pri komaj triindvajsetih.Odraščal je s hipijevskimi starši, se boril za pravice živali in užival tako v igranju kot v ustvarjanju glasbe.V kratkem življenju je postal eden najobetavnejših mladih igralcev, kariero pa je začel z vlogo v Ostani z menoj in navdušil kritike, za vlogo v filmu Vedno na begu pa prejel celo nominacijo za oskarja. V njem je igral sina vojnih protestnikov, ki sta z družino živela pod krinko, ker sta zakrivila eksplozijo. S tem je je prevzel odrasle vloge in se drzno odločil tudi za vlogo fanta na poziv v Moj zasebni Idaho, v katerem je zaigral sV kratki, a bogati karieri je zaigral tako s(bil je mladi Indiana Jones) kot sin. Prijatelji so pripovedovali, da se je vedno le stežka znebil lika, v katerega se je prelevil, in to blažil z alkoholom in mamili. River je umrl 31. oktobra zaradi prevelikega odmerka drog pred klubom Viper Room, ki je bil last. Njegov mlajši bratje bil tisti, ki je poklical reševalce. Letos ga je omenil v svojem govoru, ko je prejel oskarja, bilo pa je očitno, da je bolečina ob izgubi brata še vedno zelo ostra.