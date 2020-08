Župnik Martin Golob novim pustolovščinam naproti

Kot strela z jasnega je konec junija odjeknila novica, da priljubljeni župnik Martin Golob zapušča svoje farane v župniji Srednja vas v Bohinju. Po petih letih so ga premestili v župniji Grosuplje in Lipoglav, kljub temu pa je svoje Gorenjce že potolažil, da jih nikakor ne bo pozabil.Ob tem je seveda obljubil, da bo še naprej pridno snemal svoje priljubljene vloge in se jim oglašal na facebooku, kjer je že prava zvezda. »Bog želi, da delujem še drugje. V ozadju menjave ni nobene teorije zarote. Zaupam predstojnikom in delovanju Svetega duha. Te kraje bom pogrešal, lepo naravo še posebno, ampak ali niso dolenjski grički tudi ...