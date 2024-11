Župan je imel prometno nesrečo (Suzy)

Novinar Vala 202 je tudi kolesarski župan, ki se vsak dan s kolesom vozi v službo na RTV. Nedavno se je v temi vračal domov. Čeprav je imel čelado, ima vedno, tudi podnevi, vklopljeno luč, a ne glede na to, da je bil viden in previden, ga je pri zavijanju desno zbil avtomobil.

»Peljal sem po cesti, imel sem luč, čelado in prednost. A me je oseba v avtomobilu kljub temu spregledala. Na vso silo sem zavrl, a se trku nisem mogel izogniti. Kolo je z vso silo trčilo v sprednji del avtomobila. Pri tem sem izpustil krmilo in obstal na obeh nogah, medtem ko je kolo, na katerem sem imel dve torbi, zabrisalo po tleh. Računalnik je šel levo, mandarine desno. Morda je to nekoliko ublažilo padec. Na srečo na kolesu ni bilo vidnih posledic, je bil pa voznik avtomobila zelo prestrašen. Opravičil se mi je, da je storil napako, izmenjala sva si telefonski številki, za vsak primer, če bi na kolesu vendarle odkril škodo. Človek bi rekel, da je zadel na loteriji oziroma od vseh kolesarjev v Ljubljani prav kolesarskega župana,« se muza Matej, ki v šali pravi, da je imel prometno srečo.