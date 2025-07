Žrelo praznuje: 50 let od najhujših čeljusti (Suzy)

Film Žrelo je ljudi tako močno prestrašil, da so mnogi trdili, da nikoli več niso brezskrbno plavali. Dnevi čofotanja v morju so za mnoge minili, ko so si ogledali triler, ki govori o orjaškem ljudožerskem belem morskem psu. Pazite nase tudi to poletje, ko film Stevena Spielberga praznuje abrahama!

Pred Žrelom so veliki filmi običajno izhajali pozimi, a poleti 1975 so ljudje stali v vrstah pred kinodvoranami, kar je bil začetek današnje prakse poletnih kino hitov.

Režiral ga je Steven Spielberg, takrat še mlad in razmeroma neznan režiser. Uporabili so tri različne modele morskega psa, imenovanega Bruce po Spielbergovem odvetniku.

Film velja za prvi pravi 'blockbuster' v zgodovini kinematografije.

Ker so mehanski morski psi pogosto zatajili, se je Spielberg odločil pogosteje le nakazati prisotnost morskega psa, za kar je skladatelj John Williams napisal zloveščo in minimalistično glasbo.

Po izidu se je močno povečal strah pred morskimi psi, v nekaterih primerih so jih celo množično ubijali, zato so mnogi znanstveniki kritizirali film – tudi Benchley je pozneje postal zagovornik zaščite morskih psov.

Posnetih je bilo več nadaljevanj, a nobeno ni doseglo uspeha prvega dela.

Film je dobil tri oskarje (montaža, zvok, glasba) in prejel še nominacijo za najboljši film. V prvem so nastopili Richard Dreyfuss, Roy Scheider in Robert Shaw.