Zoran Predin v Dalmaciji nabira kondicijo

Malce trebuščka ne škodi, bi lahko rekli ob pogledu na počitniško razpoloženega Zorana Predina, ki je stopil na sup in veslal vzdolž obale otoka Lastovo.

Nabiranje kondicije je zanj sestavni del oddiha, saj ima rad aktivnosti, da z njimi požene kri po žilah. Seveda prijajo tudi ležerni trenutki, ko se z ženo Barbaro odpravita v mesto ali vasico na slastno morsko hrano, ki je v Dalmaciji še posebno okusna.

Zoran dobro drži ravnotežje na vodi.

Še preden sta jo popihala s celine, sta ustvarila nekaj lepih spominov v Dubrovniku, in kot nam je sporočil glasbenik, so tudi barve primerne starim razglednicam, ki jih je nekoč redno pošiljal svoji dragi, kadar je bil v tujini. Zdaj tega ne počne več in raje ustvarja foto spomine, da primerja, kako je iz leta v leto bolj šarmanten.