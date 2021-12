VESELI DECEMBER

Zoran Predin: Rodil sem se za tisti dve uri na odru

Če je bil lanski december za glasbenike žalosten, se nekateri letos izjemno veselijo prazničnega časa, ko bodo lahko ob strogih ukrepih le počeli tisto, kar imajo najraje – stali na odru, igrali in prepevali za svojo dušo in za srca poslušalk in poslušalcev. Vzdušje veselega decembra že čuti tudi prekaljeni glasbeni maček, za katerim je izjemno pestro in ustvarjalno leto, plodove svojega trdega dela pa bo kmalu predstavil na kar dveh koncertih v Cankarjevem domu.