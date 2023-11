Znebite se slabih lepotnih navad s pomočjo štirih nasvetov (Suzy)

Čistilni robčki

Ena takšnih navad je čiščenje obraza s kozmetičnimi čistilnimi robčki. Ko jih enkrat začnete uporabljati namesto tonika in mleka za čiščenje, vas vsekakor zamika, da bi si odslej obraz vedno čistili na ta način.

Uprite se skušnjavi, saj je redna uporaba čistilnih robčkov slaba za kožo. Snov, s katero ti očistijo ličila z obraza, namreč ostane na obrazu, kar lahko sčasoma postane velika težava pri tistih z občutljivo kožo. A tudi če ne sodite mednje, raje uporabite klasično mleko in tonik, kadar je mogoče.

Pogosta menjava negovalnih sredstev

Kozmetični oglasi nas prepričujejo, naj segamo po vedno novih izdelkih. A ker večina negovalnih sredstev pokaže učinke šele po dolgoročni uporabi, je smiselno, da pri istem negovalnem izdelku vztrajate vsaj tri mesece. Če zamenjate nego prej, ne boste mogli zares vedeti, ali sredstvo deluje ali ne.

Eno sredstvo uporabljajte vsaj tri mesece.

Prav tako ni dobro, da hkrati uporabljate preveč različnih izdelkov. Če potrebujete več sredstev zaradi težav s kožo, sredstva raje menjajte na dva do tri dni. Tako na primer en dan uporabite nekaj proti mozoljem in šele naslednji dan masko za odstranjevanje ogrcev.

Pretirano vlaženje

Vsi kozmetični nasveti vključujejo modrost o vlaženju kože. Dobro navlažena koža ostaja dlje mladostna in ohranja svoje obrambne lastnosti. Toda tudi dobrega je včasih lahko preveč. Pretirano vlaženje namreč moti naravno delovanje kože, ki zaradi nanosa ne more ustvarjati naravnih maščob. Hkrati se tako lahko zamašijo pore, pride do pretiranega maščenja kože, ko je ta brez negovalnega sredstva, in mozoljev.

Naravno ni vedno boljše

Zadnja leta se mnoge ženske odločajo za naravno domačo kozmetiko, kar ni vedno pametna odločitev. Vedeti morate, da krema, ki jo je doma zamešala vaša prijateljica, nikoli ne more biti tako varna kot tista, ki jo kupite v trgovini. Načela izdelovanja kozmetike so namreč strogo določena in podvržena nadzoru, česar pri domači kozmetiki ni.

Odsotnost konzervansov v domači kozmetiki hkrati pomeni, da ima krema (oziroma kateri koli drug izdelek) zelo kratek rok uporabe. Če takšnega izdelka ne shranjujemo na primeren način, se lahko hitro pokvari, v njem se lahko razvijejo bakterije, plesni. Nanašanje pokvarjenega izdelka na kožo pa je izjemno škodljivo.