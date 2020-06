Znani v zvezdah: Zoran Janković

Zoran Janković je po ascendentu strelec, njegov vladar je Jupiter, veliki dobrotnik zodiaka, ki je odlično položen v bika, na vrh hiše vsakodnevnega dela in zdravja. Prinaša mu srečo, nove poslovne priložnosti, denar, dobre sodelavce, zdi se, da je rojen pod srečno zvezdo, hkrati pa Jupiter skrbi za to, da se dobro izvleče iz redkih zdravstvenih in drugih vsakodnevnih težav. Vladarica 6. hiše zdravja je Venera, kar ga prav tako ščiti ter mu prinaša dolgo obdobje vitalnosti brez večjih zapletov.Vendar je v konjunkciji z Marsom in opoziciji s Plutonom, kar lahko predstavlja operacijo, obsevanje, da je treba enkrat nekaj ...