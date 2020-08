Znani v zvezdah: Že jeseni možnosti za naraščaj

Tanja Žagar je po ascendentu tehtnica, njena vladarica Venera pa je položena v živahna, zabavna, radovedna in komunikativna dvojčka. Prav zaradi tega je pevka vedno tako mladostna in navihana kot kakšna najstnica, odprtost in humor pa jo bosta spremljala vse življenje. Ker ima v 1. hiši stelij z Marsom, Saturnom, Plutonom in Jupitrom, to nikakor ne pomeni, da je neodgovorna in da ji ni bilo treba prestati ničesar težkega.Gre bolj za to, da ima v sebi neusahljiv vrelec optimizma in pozitivne energije tudi v težkih časih. Po eni strani to, da nima planetov v zemeljskih znamenjih, poskrbi, da vedno gleda naprej in skače od enega ...