Znani v zvezdah: zdrav, a še skregan z bratom

Rojstna karta princa Williama

Princse je rodil z ascendentom v optimističnem, odprtem strelcu. Vse ga zanima in rad si širi obzorja. Njegov vladar je Jupiter, položen na vrh hiše kariere, kar simbolizira javno funkcijo in življenje. V škorpijonu je, kar pomeni, da bo dobro opravljal svoje poslanstvo, priljubljen bo in uspelo mu bo transformirati monarhijo. Neptun na ascendentu dodaja empatijo in čut za pomoči potrebne ter dobro intuicijo.Da je bodoči kralj v resnici predvsem družinski človek, kažeta Sonce in Luna v partnerski hiši, v raku, najbolj družinskem od vseh znamenj. Ssta ustvarjena drug za drugega – ne le zaradi konjunkcije svetil, tudi njegov vladar Jupiter je lepo povezan z Luno, ki predstavlja ženo, in s Soncem, ki je vladar hiše premoženja in obljublja, da mu finančno ne bo ničesar manjkalo. Da najbolj uživa z otroki, kaže Venera v 5. hiši, medtem ko je vladar njegovega zdravja Merkur. Ta je dobro postavljen na vrhu hiše, ki ji vlada, močan v svojem znamenju in harmonično povezan z Marsom in Saturnom, kar obljublja trdno zdravstveno sliko, dobro zdravje. Tudi vitalnosti ima bodoči kralj dovolj in sposobnost hitre regeneracije telesa z Jupitrom in Plutonom v trigonu s Soncem. Edina njegova šibka točka je Neptun na ascendentu, ki je hkrati v opoziciji s Soncem in prinaša večjo dovzetnost za okužbe, tudi korono, občutljivost, nagnjenost k alergijam, zastrupitvam s hrano, a tudi možnost zdravljenja z alternativnimi tehnikami.Trenutno je njegova pr. Luna v strelcu, kar obljublja srečno, zadovoljno, odprto obdobje, polno priložnosti. Res je pred pol leta doživljal stresne dogodke in ga tudi februarja še spremlja Uranov kvadrat na Sonce, a je vse to premalo, da bi povzročilo resne zdravstvene težave. Čez leto se sicer ponavljata še dva težja aspekta – Saturn v opoziciji s Soncem in pr. Merkurjem, pri čemer prvi zmanjšuje odpornost in prinaša obremenitve, drugi pa črne misli in kakšno prehodno zdravstveno težavo, ima hkrati v 2021. toliko dobrih Jupitrovih, Plutonovih in Uranovih tranzitov, da astrološko ni logično, da bi se boril z rakom. Pred njim je namreč obdobje novih priložnosti, uspeha, stabilnosti in zadovoljstva. Zelo pomemben bo zanj čas od oktobra 2022 naprej, ko ima sončni mrk na vrhu hiše kariere in svojem vladarju, pr. Luno na ascendentu in ugodne Sončeve progresije. Takrat lahko prevzame novo funkcijo v monarhiji.V aprilu so sicer možnosti, da s Harryjem naredita korak naprej – oziroma nazaj – v odnosu, čeprav bo treba na to, da si bosta res spet bolj blizu, počakati še nekaj let. V Williamovi karti je brat nakazan z energijo Marsa, torej je športen, borben, zaletav vojak, a hkrati – ker je Mars v tehtnici – tudi uglajen, podredljiv, neodločen, lahko copata, ki mora biti v odnosu, da se dobro počuti. Čeprav se znata vse dogovoriti, je lahko težaven in ga William doživlja kot breme, skrb zanj pa kot obveznost in odgovornost. Ko bo pr. Mars vstopil v škorpijona, šele 2025., bosta zgradila odnos na novih, boljših temeljih.