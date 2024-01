Znani v zvezdah: Zadovoljstvo, uspeh in nove priložnosti za našo pevko (Suzy)

Vladar Pluton v prvi hiši ji daje veliko notranjo moč in voljo, da premaga še tako velike izzive. Po eni strani je lepo povezan z Neptunom in Uranom v tretji hiši, planetoma ustvarjalnosti, navdiha, edinstvenosti, naprednosti, modernosti, po drugi ima lahko težave z ljudmi, ki so preveč dominantni, predvsem v karieri. Ker je Mars vladar hiše zdravja, vsakdanjega dela in sodelavcev, bi bilo dobro razmisliti, kje razsipa z energijo, predelovati negativna čustva, si izbrati ekipo prilagodljivih in sodelovalnih ljudi, ki jih ne vodi samo ego.

Luna je v optimističnem strelcu, Sonce v komunikativnih dvojčkih. Rada si širi obzorja, marsikaj jo zanima, rada raziskuje, se druži, potuje. Obe svetili sta v znamenjih, ki kažeta, da zna kljub ascendentu v čustveno kompleksnem škorpijonu kdaj tudi vreči stvari čez ramo in na življenje pogledati bolj lahkotno. Luna in Sonce sta v finančnih hišah, tako bo to področje, s katerim se bo vse življenje veliko ukvarjala.

Zanimivo je, da ima v rojstni karti tudi veliki trigon sposobnosti in talentov v vodnih znamenjih. Kaže, da je čustva ne odnašajo, zna ravnati z njimi in jih preliti v umetniški izraz. Vanj sta poleg ascendenta vpeta Saturn, ki kaže vztrajnost in trdoživost, glasbeno znanje in ambicije, ki ji jih je privzgojila družina, in Merkur blizu vrha devete hiše, ki obljublja možnost uveljavljanja in/ali izobraževanja v tujini. Potovanja ji sicer veliko pomenijo, marsikje na tujem se počuti kot doma.

V karieri se bo morala sicer truditi za uspeh, a ker je vrh desete hiše v veličastnem levu, ga bo dosegla, skupaj z ugledom, prepoznavnostjo, mojstrstvom.

Ditkina rojstna karta

Trenutno je sicer pod pritiskom, v preobrazbi in čustvenem predelovanju, saj je sredi Saturnovega povratka – to je čas, ko se Saturn vrne na svoj rojstni položaj in nam prinaša karmične lekcije – in še pr. Luna se je ujela v konjunkcijo s tr. Plutonom. Pogumno naj gre skozi, minilo bo. Januar in februar bosta barvala ljubezen in zadovoljstvo, pazi naj le na cesti in pri športu, saj naglica, stres in nervoza povečujejo možnost nezgod. Nič hujšega ne bo, a naj se umiri in hiti počasi. Marca pr. Luna vstopi v znamenje vodnarja in zadihala bo s polnimi pljuči. Osvobodila se bo vsega, kar jo omejuje, stopila na novo pot, polno navdiha in priložnosti za izražanje svojih edinstvenih talentov. Tr. Jupiter je hkrati že vstopil v partnersko hišo, kjer ji prinaša srečo, napredek, razvoj, harmonijo, prijetne dogodke. Pr. Luna se v letu 2024 ugodno povezuje tudi z rojstnim Jupitrom, hkrati se omenjenega planeta marca in oktobra dotakneta še mrka. To obljublja zadovoljstvo, uspeh, nove priložnosti, nove projekte, obilje, razcvet, razvoj, širjenje obzorij, potovanja, daljše srečno obdobje. Dobro naj ga izkoristi, saj bo res lahko naredila korak naprej na vseh področjih.