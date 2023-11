Znani v zvezdah: Velik uspeh in možnosti za naraščaj (Suzy)

Mojmir Marko Šiftar je rojen z ascendentom v odločnem, intenzivnem, prodornem, skrivnostnem škorpijonu. Na njem je hkrati še Pluton, vladar škorpijona in ascendenta, tako ima izredno močno voljo in doseže vse, kar si zastavi, ne glede na ovire in ceno, ki jo mora plačati za to. Edini aspekt njegovega vladarja je sicer kvadrat na Mars, ki vlada šesti hiši, zato mora paziti predvsem na zdravje in se ustaviti, preden rine z glavo skozi zid. Pozoren mora biti na to, da strasti, jeklena volja in 'in če potem takoj umrem' zavezanost projektom ne škodijo njemu in drugim, ter se izogibati vsem samoun...