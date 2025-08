Znani v zvezdah: več energije in spogledovanje z materinstvom (Suzy)

Anamarija Lampič je rojena z ascendentom v ovnu, tako je odločna, močna, vztrajna, energična, športna, tekmovalna … Njen vladar Mars je v devici, v 6. hiši, tako ni vse v moči, ampak se za njenim uspehom skriva veliko predanosti, discipline, trdega dela, treningov, malih korakov, skrbi za telo, zdravje in prehrano, odrekanja in truda. Mars je del T-kvadrata, ki prinaša veliko energije in motivacije, odločnosti, kaže, da jo izzivi ženejo naprej. Pri tem sta pomembni podpora ekipe in partnerja ter velika sposobnost telesne regeneracije po poškodbah in obremenitvah, nakazana z Jupitrom v 8. hiši...