Znani v zvezdah: Uspeh v karieri in harmonija v ljubezni

Rojstna karta Urške Centa.

je rojena z ascendentom v devici, ki poudarja njeno odgovorno, analitično, realno, skrbno in prizemljeno naravo. Luna ji daje ženstvenost, milino, intuicijo, sočutje, čustveno noto, a ker je v opoziciji s Saturnom, se zdi na prvi pogled stroga, resna, zadržana, hladna, v resnici pa se za tem skriva zrela in modra stara duša, ki je včasih prestroga do sebe, si postavlja previsoke standarde in težko razume ljudi, ki niso tako organizirani in z nogami na tleh, kot je ona. Da sta Merkur, vladar ascendenta, in Sonce v dvojčkih, prinaša razbremenitev in pomeni, da se zna tudi sprostiti, odklopiti, ima širok krog znancev, komunikacija je njena vrlina, odnose z drugimi pa zna začiniti s pikrim humorjem. Hkrati ji omenjena planeta prinašata mladostnost in gibljivost, okretnost, prilagodljivost, kar je še kako pomembno za njen poslovni uspeh. Njena pot je kariera, poleg umetnosti pa ima lahko ves čas še druge projekte oz. počne več reči hkrati. Vladarica MC je Venera, tako je njen poklic povezan z lepoto, estetiko, žensko energijo. Ker je v ognjenem ovnu, v 8. hiši, je njen ples strasten, vročekrven, temperamenten, transformativen in se z njim izraža iz dna duše. Kar nekaj stresa in sprememb sicer lahko doživlja pri svojih projektih, a za to, da se vse dobro izteče in je poplačana za vloženi trud, poskrbi Sonce v trigonu z Jupitrom.Tudi do partnerja je lahko prestroga, saj jemlje odnos zelo resno. Je pa nakazana možnost dolgotrajne resne zveze z uspešnim, odgovornim in zrelim moškim, ki pa je v sebi mehak, čustven, jo razume in podpira. Sonce in Jupiter obljubljata srečno partnerstvo, da ji partner širi obzorja in prinaša darove.Pr. Luna je trenutno v devici, kar je njeno znamenje, usmerja jo v delo in kariero. Še vse to in prihodnje leto – medtem julija 2022 vstopi v tehtnico in drugo hišo in se bo več ukvarjala s služenjem denarja in partnerstvom – pa dela dobre aspekte. Letošnji oktober in november lahko prineseta nove poslovne priložnosti, spremembe, novembra lahko požanje zasluge preteklega dela. Hkrati s kariero se bo poglabljal tudi odnos. Od začetka drugega leta bo dobrotnik tr. Jupiter v 7. hiši partnerstva in prinašal harmonijo, postopoma vse leto 2022, od prihodnje jeseni naprej pa izrazito, pa se lahko pojavijo tudi prelomne poslovne priložnosti, ki bodo najprej vnesle nekaj stresa v partnerski odnos in njen urnik, nato pa obljubljajo izpolnjeno in zaljubljeno obdobje. Tudi korak naprej v zvezi ni izključen, saj se pr. Venera vse do pomladi 2023 povezuje z Neptunom, modernim vladarjem 7. hiše, Uranom, planetom sprememb, pr. Luna pa konec 2022. z Jupitrom, planetom sreče, zadovoljstva, uspeha in denarja, ki je tudi tradicionalni vladar partnerstva. S tr. Saturnom v 6. hiši zdravja in vsakdanjega dela mora sicer paziti, da se ne izčrpa, preobremeni, več naj počiva in bolj pazi na svoje telo, a pod črto jo čaka produktivno, pestro, uspešno obdobje, ko bo naredila velik korak naprej tako poslovno kot zasebno.