Matevž Šalehar - Hamo: turbulence v odnosih in poslovne priložnosti (Suzy)

Hamo je rojen z ascendentom v hitrem, drznem, impulzivnem, tekmovalnem ovnu, ki mu roge nekoliko obrusi škorpijonska energija, saj je Mars, vladar horoskopa, položen v to znamenje. Spodbuja ga, da ne skače v odločitve, ampak stvari razmisli, poglobi čustva, prinaša skrivnosti in intenzivno doživljanje. Z Luno na ascendentu mu lahko razpoloženje niha. Zelo je senzibilen in ima močan šesti čut. Odnosi, projekti, stvari, za katere se odloči, ne smejo biti površni in plehki, saj mu je zelo pomembno, da so ljudje na njegovi valovni dolžini in lahko z njimi poglobljeno razpravlja. Vsemu želi priti do dna.

Rojstna karta Matevža Šaleharja - Hama

Finančno področje ščiti Jupiter v biku, znamenju obilja, položen na vrh druge hiše služenja denarja. Ker je vladarica te Venera v strelcu, se mu lahko bogato obrestujejo projekti v tujini. Da je hkrati v konjunkciji z Neptunom, pa opozarja, da ne sme biti malomaren ali naiven, da ga lahko ogoljufajo ali zamujajo s plačili. Zanaša naj se na pisne pogodbe, ne na ustne dogovore.

Stelij planetov z vladarjem Marsom in Soncem vred je v sedmi hiši v škorpijonu, kar obljublja strasten, usoden, intenziven, globok partnerski odnos, ki je podlaga za poglobljeno čustveno doživljanje, ki ga prelije v navdih in umetnost. Razmerje je lahko burno, viharno, močno, dramatično, prinaša tudi kakšno oviro, a zanj zelo pomembno. Partnerica je nakazana kot umirjena, elegantna, lepa, optimistična ženska, ki zna na prvi pogled sklepati kompromise in popuščati. Lahko je tudi sama umetnica, ima močno intuicijo in karizmo, širok, svetovljanski pogled na svet in skupaj z njim rada potuje. Toda pod površjem se skriva pravi čustveni vulkan in zdi se, da sta si zelo blizu, povezana sta in usodna drug za drugega.

Saturn je vladar kariere, kar pomeni, da ima poslovno žilico, je ambiciozen, resen pri delu. A Saturnovi kvadrati na stelij mu hkrati znižujejo vitalnost ter otežijo zadeve, zato se mora izogibati deloholičnosti, si ne naložiti preveč, si vzeti čas za oddih in preudarno razporejati čas za zasebnost in delo.

Kar nekaj korenitih sprememb ga čaka v tem času. Pr. vrh hiše kariere je prestopil v ribi, kar prinaša večjo ustvarjalnost in več navdiha. Pr. ascendent konec drugega leta prav tako zamenja znamenje in vstopi v raka, tako bo bolj čustven, občutljiv, vezan na dom in družino, hkrati pa ima lahko do tedaj občutek, kot da je življenje v praznem teku pred začetkom novega ciklusa.

Pr. Luna je v vodnarju, tako mu je zelo pomemben občutek svobode, lahko se bolj zavzema za pravico in družbena vprašanja. Druženje je v tem času na prvem mestu. Odpadlo bo vse, kar ga omejuje in česar ne potrebuje več, še najbolj konec decembra in marca. Novoletni nastopi in srečanja lahko padejo v vodo. Vodila ga bo težnja po individualnosti, nenavezanosti, kar lahko prinese nekaj turbulenc v odnosu. Izkoristi naj poslovne priložnosti in se loti projektov v tujini, povečan navdih pa uporabi za ustvarjanje.