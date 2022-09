Novi kralj je pravo nasprotje svoje prizemljene, odgovorne in predane matere. Ascendent ima v ognjenem levu, Pluton, planet moči in potrebe po nadvladi v prvi hiši, Sonce je v močnem, odločnem, globokem, intenzivnem škorpijonu, Luna pa v trmastem in užitkarskem biku, tako išče luksuz in dobro življenje. Nič čudnega ni, da s svojim velikanskim egom misli, da je kraljevo visočanstvo in se obnaša razvajeno, je škorpijonsko občutljiv, zamerljiv za vsako figo, uveljavlja svojo voljo, je odzemljen in nerealen, brez predstave o resničnem življenju, svojega položaja pa ne vidi kot služenja narodu, am...