Boris Vene je rojen z ascendentom v uglajeni, diplomatski tehtnici, ki zna sklepati kompromise, išče harmonijo in srednjo pot. Vladarica Venera mu prinaša simpatičnost, všečnost, prikupnost, z občutkom in galantnostjo se zna približati drugim. Ker je v biku, je prizemljen, odločen, trmast človek, ki uresniči, kar si zastavi – ker sta Sonce in Mars v ognjenem ovnu, lahko tudi z glavo skozi zid. Z vladarico horoskopa v biku, znamenju, ki ga povezujemo z lepoto, šarmom in materialnim uspehom, ter Jupitrom v 8. hiši ima prirojen finančni čut in talent za ustvarjanje in plemenitenje obilja. ...