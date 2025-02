NOVI TEMELJI IN ČAS ZA SORODNO DUŠO

Znani v zvezdah: Špela Grošelj (Suzy)

Dokler je pr. Luna še v vodnarju, to je do novembra 2026, naj se pazi impulzivnosti, nestrpnosti, svojeglavosti, prehitrih odločitev v odnosih, prevelike želje po svobodi in samostojnosti.