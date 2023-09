Tinkara Kovač ima ascendent v umirjeni tehtnici, ki ne mara sprememb in odločanja, išče mir, harmonijo, je pripravljena sklepati kompromise in marsikaj pogoltniti za dobre odnose. Njena vladarica je Venera, ki ji prinaša estetski čut, priložnosti, lepoto, izziv je lahko le iskanje ravnovesja, saj je v kvadratu z Jupitrom. V prvi hiši sta poleg tega še Mars in Pluton, kar kaže, da ima veliko energije in je kljub pogostejšim življenjskim krizam in preobrazbam izredno močna, trpežna, vztrajna, odločna. Zna se kot feniks dvigniti iz pepela s silovito notranjo močjo. Čeprav to prinaša tudi hitrejšo...