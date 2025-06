Nika Zorjan je rojena z ascendentom v živahnih, družabnih, komunikativnih, odprtih, mladostnih dvojčkih, a za sproščeno podobo se skriva zelo globoka, čustvena, skrivnostna, intenzivna osebnost, saj je vladar Merkur ne le v škorpijonu, ampak tudi v konjunkciji s Plutonom. Ker je ta v šesti hiši vsakdanjega dela, projektov in sodelavcev, je jasno, da na svoji poti naleti tudi na take, ki jo želijo nadvladati, nadzorovati, si jo podrediti s svojo močjo. V isti hiši je sicer tudi Sonce v strelcu, kar pomeni, da je iz vsega skupaj izšlo tudi marsikaj dobrega in ji pomagalo na poslovni poti, npr. f...