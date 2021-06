Znani v zvezdah: Prek ovir do nove kariere

Lili Žagar je po ascendentu prodorna, globoka in skrivnostna škorpijonka, ki ima v tem magnetno privlačnem in intenzivnem znamenju še tri planete v prvi hiši, vključno s Soncem in Merkurjem. Odločna je, drzna, močna, zaveda se svojih ciljev in ne odstopa od njih. Občutek, da ne vemo dobro, kaj vse se škorpijonsko skriva pod njenim površjem, ji daje posebno karizmo. To še okrepi Mars, njen tradicionalni vladar, ki je v strelcu, tik ob Neptunu, planetu, ki daje ljudem poseben žar in magnetizem. Poleg tega ji prinaša čut za umetnost, veliko ustvarjalnost, intuicijo, povezan je tudi z uspešno tel...