Znani v zvezdah: Postavljanje novih poslovnih temeljev (Suzy)

Brigita Langerholc je rojena z ascendentom v čustvenem, mehkem, toplem, družinsko usmerjenem raku. Njena vladarica je Luna, ki je položena v dvanajsto hišo, v znamenje dvojčkov, kar pomeni, da čuva zasebnost in le najbližjim pokaže svojo živahno, mladostno, radoživo, radovedno, družabno plat. Luna je del T-kvadrata z Marsom in Neptunom v šesti hiši, tako je njeno telo, čeprav ga ščiti dobrotnik Jupiter, zelo občutljivo, senzibilno, zaznava več in ima močno intuicijo. V športu jo je to včasih lahko oviralo, na duhovni poti pa ji pomaga, čeprav se mora včasih boriti za svojo resnico in prepriča...