BRIGITA LANGERHOLC

Znani v zvezdah: Postavljanje novih poslovnih temeljev (Suzy)

Partner je nakazan kot poslovno uspešen, ambiciozen moški na pomembnem položaju, ki ji je v veliko oporo, hkrati lahko ob njem zažari. Srčen, topel, kreativen in pogumen je, a tudi zrel, moder in praktičen. V karti ji je zapisana dolgotrajna, srečna zveza.
Fotografija: Brigita Langerholc
Odpri galerijo
Brigita Langerholc

Mateja Blažič Zemljič
13.08.2025 ob 06:00
Mateja Blažič Zemljič
13.08.2025 ob 06:00

Poslušajte

Čas branja: 3:45 min.
Brigita Langerholc je rojena z ascendentom v čustvenem, mehkem, toplem, družinsko usmerjenem raku. Njena vladarica je Luna, ki je položena v dvanajsto hišo, v znamenje dvojčkov, kar pomeni, da čuva zasebnost in le najbližjim pokaže svojo živahno, mladostno, radoživo, radovedno, družabno plat. Luna je del T-kvadrata z Marsom in Neptunom v šesti hiši, tako je njeno telo, čeprav ga ščiti dobrotnik Jupiter, zelo občutljivo, senzibilno, zaznava več in ima močno intuicijo. V športu jo je to včasih lahko oviralo, na duhovni poti pa ji pomaga, čeprav se mora včasih boriti za svojo resnico in prepriča...

Celoten članek je na voljo le naročnikom.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Brigita Langerholc znani v zvezdah Suzy astrologija rojstna karta zvezde planeti napoved astro

Priporočamo

Huda nesreča na Pagu: dva Slovenca v bolnišnici, v avtu je bil tudi otrok (FOTO)
Premium
Župnik kar preko interneta izobčil Francija Keka
Slovenec podrl Guinnessov rekord v izdelovanju cvetličnih šopkov, oglasila se je tudi Pirc Musar (FOTO)
Dan pred rojstnim dnevom umrla Vlasta Pacheiner Klander

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Huda nesreča na Pagu: dva Slovenca v bolnišnici, v avtu je bil tudi otrok (FOTO)
Premium
Župnik kar preko interneta izobčil Francija Keka
Slovenec podrl Guinnessov rekord v izdelovanju cvetličnih šopkov, oglasila se je tudi Pirc Musar (FOTO)
Dan pred rojstnim dnevom umrla Vlasta Pacheiner Klander

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.