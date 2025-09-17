  • Delo d.o.o.
    Znani v zvezdah: Poslovni uspeh in zasebno zadovoljstvo Saše Einsiedler (Suzy)

    Pred njo so leta sprememb, saj sta dva pr. planeta zamenjala znamenje, kar prinaša novo življenjsko poglavje.
    FOTO: arhiv S. N.
    FOTO: arhiv S. N.
    Mateja Blažič Zemljič
     17. 9. 2025 | 06:25
    A+A-
    Saša Einsiedler je rojena z ascendentom v levu, tako je samozavestna, kreativna, neustrašna in zna narediti kraljevski vtis. Njen vladar je Sonce, položeno v čustvenega, materinskega, občutljivega raka, tako je zelo družinska, rada skrbi za svoje gnezdo, ki ji nudi varnost in veselje. Venera v 1. hiši skrbi za njeno simpatičnost ter ji prinaša priložnosti. Luna je ob tem v intenzivnem, strastnem, globokem škorpijonu, kar ji daje moč volje, odločnost, zagrizenost, strast in globino, ki jo ženejo naprej. Res se zavzame za vse, kar ji dosti pomeni, ker je Luna v 3. hiši, tudi za poslovne ...

    Znani v zvezdah: Poslovni uspeh in zasebno zadovoljstvo Saše Einsiedler (Suzy)

    Pred njo so leta sprememb, saj sta dva pr. planeta zamenjala znamenje, kar prinaša novo življenjsko poglavje.
    17. 9. 2025 | 06:25
