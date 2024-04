Znani v zvezdah: poslovne spremembe in nove priložnosti (Suzy)

Tinkara Fortuna je rojena z ascendentom v občutljivem, čustvenem, materinskem, družinsko usmerjenem raku, ki mu pogosto niha razpoloženje in lahko iz užaljenosti kuha mulo, ko ga kdo prizadene. Ceni zasebnost in v svoj intimni svet spusti samo ljudi, ki jim zaupa. Njena vladarica je Luna, ki je položena v peto hišo otrok, kar že samo po sebi nakazuje, da se bo njeno življenje najbolj vrtelo okoli njih. Ker je v znamenju škorpijona in konjunkciji z Uranom, je kot mama zelo intenzivna, odločna, strastna, a tudi impluzivna, nemirna, živčna, v stresu, se prehitro odloča in je težko pri miru. Klju...