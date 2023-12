Znani v zvezdah: Pomladi nove poslovne priložnosti slovenske TV voditeljice (Suzy)

Suzana Kozel je po ascendentu vestna, skrbna, organizirana, natančna, disciplinirana devica. Njen vladar Merkur ji prinaša novinarsko žilico in komunikacijske veščine, ker je položen v bika in v deveto hišo, tudi stabilnost, radovednost, zanimanje za modo in estetiko, čut za gospodarno razpolaganje z denarjem, uživanje v luksuzu in dobrotah, potovanjih … Tako energija device kot bika sta koristni, saj prizemljita vihravost Sonca in Venere v dvojčkih, za katera so značilne mladostnost, prilagodljivost, živahnost, družabnost, odprtost, a lahko tudi občasna površnost in prevelika lahkotnost. Vse to se najbolj kaže v karieri, a kot rečeno, za navidezno sproščenostjo in ležernostjo se v resnici skriva veliko vloženega truda in vztrajnosti.

Luna je v raku, kar po eni strani kaže njen čustveni in občutljivi notranji svet, po drugi, da sta ji materinstvo in družina zelo pomembni. Ker je v deseti hiši, lahko sodelavce jemlje kot razširjeno drugo družino in z njimi splete osebne vezi. Kljub javni vlogi ima tudi močno potrebo po zasebnosti, umiku v svoje gnezdo, kjer so samo najbližji in tisti, ki jim zaupa. Jupiter v hiši doma kaže srečno otroštvo ter obljubo, da jo najbolj osrečuje lastna družina. Partner je nakazan kot živahen, družaben, zgovoren, zabaven človek, ki prav tako rad potuje in odkriva nove reči. Po drugi strani je čustven in sočuten ter s poglobljeno intuicijo deluje v poslovnem svetu.

Rojstna karta Suzane Kozel.

Trenutno je voditeljica v dobrem obdobju, saj je pr. Luna še do junija 2024 v veselem, optimističnem strelcu, ki prinaša nove priložnosti ter potuje po četrti hiši družine in doma. Nato vstopi v kozoroga, kar jo bo prizemljilo in zresnilo. Malce bolj se bo morala potruditi za rezultate, ki so doslej sledili sami od sebe, bolj resna, ambiciozna in odgovorna bo. Posebno uspešen čas se kaže od maja naprej, saj bo tr. Jupiter vstopil v dvojčke, prečkal Venero in Sonce, nato pa septembra vstopil v njeno deseto hišo. Prinesel bo nove poslovne priložnosti, napredovanje, ugodne razplete, več ponudb, nove projekte, dodatno delo. Čeprav je hkrati tr. Saturn v šesti hiši vsakdanjega dela in sodelavcev in mora paziti, da se ne izčrpa zaradi prevelike deloholičnosti, bi jih bilo smiselno izkoristiti. Popazi naj le na zdravje, saj Saturn v hiši zdravja znižuje odpornost in nas utrudi pod goro bremen in obveznosti. Najbolj stresno bo zdaj, ob koncu leta 2023, in marca prihodnje leto, ko ji lahko obremenitve, obveznosti, stres, živčnost, nenehne spremembe načrtov in načina dela pridejo do živega. Aprila bo delala spremembe, maja in junija bo čustveno in fizično bolj občutljiva, hkrati pa ne sme biti preveč naivna, saj jo lahko kdo ogoljufa. Od poletja naprej bo postavljala nove temelje. Konec novembra in aprila 2025 se kažejo ugodne spremembe, širitev na področju doma – lahko gre za selitev, prenavljanje bivališča, nakup nepremičnine, morda celo naraščaj, saj bo pr. Luna v konjunkciji z dobrotnikom Jupitrom.