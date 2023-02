Saša Lendero je po ascendentu pridna, skromna, premišljena devica, a za to zunanjo podobo se skriva veliko ognja in strasti. Njen vladar Merkur v raku kaže, da je zelo nežna, občutljiva, materinska, njegov kvadrat z Marsom v ovnu pa, da je hkrati tudi zelo neposredna, prehitra, včasih reagira pregrobo, z jezo … Pluton v prvi hiši ji daje moč, odločnost, vztrajnost in jekleno voljo, Luna v škorpijonu pa dodaja strasti, intenzivnost, zamerljivost, globoka čustva, prodornost. Sonce v levu skrbi za samozavest. Kot levinja zna zasijati in navdušiti s svojimi talenti ter se boriti zase. Part...