Maja Martina Merljak je po ascendentu prizemljena, realna, praktična, ambiciozna, disciplinirana, organizirana kozoroginja, ki ima dobro razvito poslovno žilico. Njen vladar je Saturn, položen na vrh hiše kariere, v škorpijona, kar kaže, da strastno, odločno, odgovorno in predano opravlja svoje delo ter ga jemlje kot poslanstvo. Harmonično partnersko in družinsko življenje Čeprav poklicne izzive včasih težko usklajuje z zasebnim življenjem, ji je prav tako pomembno harmonično partnersko in družinsko življenje. To kažeta Sonce in Merkur blizu vladarja, ker je stelij v deveti hiši, so stalnica...