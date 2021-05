Znani v zvezdah: Njen čas prihaja po Evroviziji

Ana Soklič je po ascendentu napredna, samosvoja, moderna, domiselna, rahlo ekscentrična vodnarka, ki je lahko pred svojim časom. Potrebuje veliko svobode, individualistka je, a se hkrati bori za pravice živali, ranljivih ljudi, ekološka vprašanja … Vodnarji so namreč napredni vizionarji in človekoljubi, ki jim ni vseeno za Zemljo, človeštvo in prihodnost. Njen vladar Uran je položen na vrh hiše kariere, v optimističnega in srečnega strelca, kar ji prinaša ne le osredotočenost na to področje življenja, ampak tudi nenadne uspehe, lahko tudi v tujini. Ker je njen vladar blizu južnega luni...