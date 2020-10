Znani v zvezdah: Ne bo mu uspelo

Trumpov velikanski ego lahko povežemo z ascendentom v samozavestnem levu, s katerim je resnično prepričan, da je 'kralj živali', večji kot življenje samo. Mars na ascendentu mu daje dodatno moč in odločnost, da ne odstopa od svojih prepričanj in gre takoj v boj, ko mu kdo nasprotuje. Po duši je trgovec, saj je Sonce, njegov vladar, v dvojčkih. Prilagodljiv in iznajdljiv je, a tudi površen in plitev. Uran ob Soncu mu prinaša po eni strani ekscentričnost, po drugi pa vzkipljivost, teatralnost, koleričnost, nepričakovane odzive itd., po katerih ga poznamo. Jupiter je zaščitnik in dobrotnik, ki mu trdno stoji ob strani. ...