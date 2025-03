Monika Avsenik je po ascendentu čustvena, sočutna, senzibilna, intuitivna, kreativna ribica z izrazitim umetniškim čutom in talentom za fotografijo, glasbo, nastopanje pred kamero, ustvarjanje … Njen moderni vladar Neptun je v kozorogu, kar prizemljuje nežno, pogosto zasanjano umetniško dušo. Prav tako kot Saturn v prvi hiši, ki včasih prinaša težje izzive, preobremenjenost, črnogledost, resnost in večjo strogost, kritičnost do sebe in drugih, ji 'zemeljski' del karte pomaga konkretno udejanjiti zamisli in načrte, se znajti v poslovnem svetu, se držati rokov itd. Vpliva na to, da jo vodi tudi...