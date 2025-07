Znani v zvezdah: Miša Koplova (Suzy)

Miša Koplova je rojena z ascendentom v pridni, organizirani, prizadevni, natančni, disciplinirani devici, ki stvari načrtuje, se nanje pripravi in ničesar ne prepušča naključju. Da je vladar Merkur v ognjenem ovnu, ji daje zanos, odločnost, vztrajnost, zagnanost in tekmovalnost, s katerimi se lahko kljub skromnosti device prebije naprej in stopi v ospredje. Življenjska pot je vezana na tujino, tuje izkušnje, ljudi, ki ji dajejo širino. Sonce je namreč v deveti hiši, poleg omenjenega ji prinaša vseživljenjsko izobraževanje in širjenje obzorij ter partnerja, ki je tujec ali ga spozna na tujem. ...