Lucija Selak je rojena z ascendentom v nežnem, čustvenem, družinsko usmerjenem, materinskem, raku. Njena vladarica Luna je v prvi hiši, kar še poglablja njeno čustveno občutljivost in prinaša hitro menjavo razpoloženja. Hkrati kaže, da jo v življenju vodijo čustva, ne razum, da se zanaša na intuicijo in posluša svoj notranji glas. Ker je Luna v trigonu z Marsom v škorpijonu, ji volje in odločnosti kljub temu ne manjka. Še več, pripravljena se je boriti na žive in mrtve za tisto in tiste, ki so ji pri srcu, ki so 'njeni ljudje'. Tudi Sonce in Venera v četrti hiši pričata o pomembnosti družine ...