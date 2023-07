Znani v zvezdah: Ljubezen in uspešne karierne spremembe (Suzy)

Katarina Čas je po ascendentu odprta, optimistična, razgledana strelka, ki je težko pri miru, ves čas išče nove izzive in znanje. Ne le ascendent, tudi ostala karta kaže, da jo spremlja sreča. Njen vladar, dobrotnik Jupiter, je položen v hišo zdravja, službenih projektov in sodelavcev ter je lepo povezan s Soncem. Prinaša ji uspešne ponudbe v tujini in spodbudno delovno okolje. Ker je Jupiter v dvojčkih, je mladostna, igriva, živahna, duša družbe, ki se rada zabava, raziskuje, izmenjuje mnenja z drugimi. Luna v natančni in disciplinirani devici uravnovesi njen sicer rahlo vihrav značaj. Prina...