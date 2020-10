Znani v zvezdah: Lara Komar

Lara Komar je po ascendentu drzna, hitra, odločna, energična, ognjena, zagrizena in borbena ovnica. Pogumno se zažene proti vsakemu novemu cilju, šport in aktivnost sta temelj njenega življenjskega sloga, saj ima veliko energije in je zelo težko pri miru. Njen vladar Mars je v svojem domu, v globokem in pronicljivem škorpijonu, kar ji daje rahlo skrivnostni žar, moč, zagrizenost in čarobno privlačnost. Ker je v konjunkciji z Uranom, planetom nenadnih sprememb, akcije, stresa, je njeno življenje kot vrtiljak. Mars in Uran sta v 8. hiši preobrazbe, zaključkov in novih začetkov ter skupnih financ, kar kaže, da se ji je svet že ...