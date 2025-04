Znani v zvezdah: Klemen Slakonja (Suzy)

Klemen Slakonja je po ascendentu odprt, radoveden, svetovljanski, razgledan strelec. Vlada mu Jupiter, dobrotnik, ki prinaša srečo in poskrbi, da se zanj vse dobro izteče. Položen je v vodnarja, planet svobodomiselnosti in naprednih, genialnih idej, tako postavlja nove trende in je s svojimi vizijami pogosto pred svojim časom. Jupiter je lepo povezan s Soncem, kar mu daje moč, energijo in zanos za različne projekte. Je namreč malce deloholik, ki se vedno loteva nečesa novega in opravlja več stvari hkrati, saj je Sonce v hiši dela in v dvojčkih. Prinaša mu mladostno, zabavno, lahkotno energijo...