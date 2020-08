Znani v zvezdah: kaj čaka Rebeko Dremelj?

Rebeka je vročekrvna, pogumna ženska, brez dlake na jeziku, ki dobro ve, kaj hoče, in to tudi doseže. Za to sta zaslužna ascendent v globokem, prodornem in odločnem škorpijonu in Sonce v samozavestnem, energičnem in karizmatičnem levu. Da je težko pri miru, da se ji mora vedno kaj dogajati in nenehno išče nove izzive, skrbi nemirni Uran na ascendentu, ki pripomore tudi k njeni opaznosti, naprednosti, modernosti, uporniški noti, po katerih jo poznamo. Nikakor ni povprečna in vedno izstopa. Za uspešno kariero skrbi dobrotnik Jupiter, ki prinaša nove poslovne priložnosti na vrhu 10. hiše. Ker je hkrati vladar hiše financ, ...