Znani v zvezdah: Joe Biden

Joe Biden je po ascendentu strelec, ki mu njegova ognjena in optimistična narava omogoča, da se po vsakem pretresu pobere in gre naprej. Njegov vladar Jupiter, ki ga povezujemo s srečo in obiljem, je dobro položen v raka, problem je v tem, da je v 8. hiši transformacije, krize in smrti. Luna je vladarica te hiše in hkrati dispozitorka vladarja Jupitra, težke življenjske izgube pa povzroča njen kvadrat s Plutonom, ki je prav tako v njegovi 8. hiši in hkrati njen naravni vladar.Zdi se, kot da so tragedije del njegovega življenja in jim ne more uiti. Tudi napeti T-kvadrat kaže podobno – na vrhu sta Kiron, planetoid bolečine in ...