Znani v zvezdah: JD Vance (Suzy)

JD Vance je rojen z ascendentom v samozavestnem, odločnem levu z značilno prevelikim egom. Vladar horoskopa, Sonce, je sicer v 12. hiši, kar po eni strani kaže odsotnega očeta in njegove skrivnosti, po drugi, da je vpliven človek, ki deluje iz ozadja, ne v prvih vrstah. Sonce je v eksaktnem kvadratu s Saturnom, tako je njegov večvrednostni kompleks kompenzacija, posledica travmatičnega otroštva, ki ga je izklesalo v izredno strogega, ozkogledega, krutega, hladnega, neizprosnega, rigidnega človeka, ki se mu je zdelo, da je ves svet proti njemu, zato je razvil obrambne mehanizme in se gnal k us...