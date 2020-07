Znani v zvezdah: Erika Žnidaršič

Erika Žnidaršič je po ascendentu samozavestna in odločna levinja, ki zlepa ne popusti in se ne ukloni. Sonce, njen vladar, je prav na ascendentu, kar ji daje moč in pogum, da se lahko uveljavi in zasije. Saturn ob Soncu ji sicer zmanjšuje vitalnost, prinaša izredno kritičnost, predvsem do sebe, nagnjenost k deloholičnosti in strogost, a hkrati tudi veliko odgovornost, zavezanost delu in sodelavcem, izklesano telo in izredno disciplino, ki ji je prišla prav tudi v plesnih vodah.Luna je sicer v tehtnici, ki je spravljivo in diplomatsko znamenje ter umirja strasti, a ker je blizu Plutona, jo barva škorpijonska energija. To pomeni, da ...