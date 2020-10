Znani v zvezdah: Do pomladi še povečana možnost nezgod

Nina Gazibara je rojena z ascendentom v tehtnici, znamenju, ki mu vlada Venera. Ženske, ki jih vzame pod okrilje, so običajno lepotice, imajo čut za modo in estetiko. V življenju in odnosih težijo k ravnovesju, skladnosti, umirjenosti. Nič čudnega torej, da jo je potegnilo v modni svet. Ker je njena vladarica v 12. hiši, sicer potrebuje zasebnost, čas zase, za premislek in regeneracijo. Tudi Sonce in Neptun sta v isti hiši, kar kaže, da ji najbolj ugaja, če si s partnerjem ustvarita svoj mali mehurček in živita čim bolj harmonično. Za njeno ognjeno plat in vtis umirjenega dostojanstva, ki ga daje, je zaslužno znamenje leva. ...