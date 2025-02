David Urankar je po ascendentu stabilni, prizemljeni, včasih trmasti bik, ki ne mara sprememb, se rad razvaja, ima prirojeni čut za finance, estetiko, modo … Njegova vladarica je Venera, ki ga je obdarila z lepoto in simpatičnostjo, ker je položena v ovna skupaj z Marsom, ima veliko energije, ki jo lahko uporabi za šport. Zna biti pobudnik in hitro začenja nove projekte. Po eni strani je zelo jang moški, ki se zna postaviti zase, po drugi Luna na ascendentu in Sonce v ribah poglabljata čustveno noto, intuicijo, karizmo, sočutje, mu dajeta mehko sredico, občutljivost in nihanje razpoloženja, t...