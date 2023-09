Znani v zvezdah: Čez turbulence do novega začetka

Mojca Fatur je po ascendentu odprta, optimistična, svetovljanska, razgledana strelka. Vladar Jupiter je položen v leva, kar ji daje moč, samozavest, odločnost, energijo, prepoznavnost. Ker je v 8. hiši, jo večkrat v življenju čaka kriza, ki vodi v korenito preobrazbo, iz katere izide močnejša kot prej, se dvigne kot feniks iz pepela. Neptun na ascendentu ji daje intuicijo, čustvenost, sočutje, ustvarjalno žilico, domišljijo. Ker predstavlja ascendent v karti naše telo, je lahko zaradi Neptuna fizično bolj občutljiva, krhka, hitreje se je kaj prime.

Sonce je v pridni in delavni devici, tako ima kljub strelčevski širini rada red in rutino. Položeno je v 9. hišo, blizu Saturna, kar kaže možnost prekinjenega študija ali težav med njim, občasno črnogledo razmišljanje, nagnjenost k temu, da sta s partnerjem deloholika in zelo obremenjena, kar znižuje vitalnost in ji pobira energijo. Dodatno partnerja označuje Merkur kot vladar 7. hiše. Mladosten je, zabaven, duša družbe, komunikativen, iznajdljiv, vedno se loteva več projektov hkrati in z njim ji ni nikoli dolgčas. To ne pomeni, da ne zna biti resen, odgovoren in organiziran, ko je treba. Ker je Merkur v levu, na vrhu 9. hiše, se lahko loteva projektov tudi v tujini, je znan, samozavesten, prepoznaven.

Rojstna karta Mojce Fatur

Glasnica zamolčanih zgodb

Venera kot vladarica hiše zdravja ni šibka, je pa Luna v tehtnici obdana s Plutonom in Marsom, kar kaže naporna čustva, čustvene pretrese, krizo, preobrazbo … Čeprav si želi samo harmonijo in da bi se vsi razumeli, je lahko večkrat obdana z ljudmi, ki manipulirajo z njenimi čustvi ali so s položaja avtoritete do nje grobi, nesramni, ji škodijo, jo prizadenejo. Za zdravje, stabilnost in dobro počutje lahko veliko naredi sama, s tem da se izogiba strupenim, hudobnim ljudem, dobro poskrbi zase, ker se zaveda, da je njeno telo bolj občutljivo, s čiščenjem negativnih čustev, zamer in jeze iz sebe in pazljivostjo, da ne zapade v spiralo negativnega razmišljanja ali si zada preveč obveznosti.

Zanimivo je, da lahko iz svoje bolečine in težkih izkušenj z lepo podprtim Uranom v 11. hiši podira tabuje, opozarja na različno problematiko, je glasnica zamolčanih zgodb in zatrtih skupin ljudi.

Trenutno bo morala malce bolj paziti nase, več počivati in se izogibati stresu. Pr. Luna je v dvojčkih, kar ji prinaša več stabilnosti, veselja, druženja, mreženja, komunikacije. Vstopila je v 7. hišo, kar začenja obdobje, ko se bo bolj posvetila partnerstvu. Oktobrski mrk lahko prinese nepričakovane spremembe, povezane z domom ali življenjem enega od staršev. Lahko gre za renovacijo stanovanja ali selitev. Novembra naj najde način za zmanjševanje stresa, saj jo lahko vznemirijo nepričakovani dogodki. Pazljivo na cesti, pri športu, hiti naj počasi. Januarja in marca bo potrebovala več počitka. Tedaj naj ne premleva skrbi in si ne nalaga preveč dela. Februarja lahko zadiha. Od aprila dalje bo imela več energije in podpore do junija, ko se ji obetajo pomemben nov začetek, sreča, nove priložnosti.