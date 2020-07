Znani v zvezdah: Aljoša Bagola

Aljoša Bagola je natančna, dosledna, pridna devica po ascendentu, na katerem je tudi strogi in hladni Saturn. To je učbeniški primer za izgorelost, saj je devica perfekcionistično in deloholično znamenje, ki ima že samo po sebi težave s pretiranim delom, trudom, predanostjo, Saturn pa še doda veliko odgovornost, občutek dolžnosti, garanje, preobremenjenost. Zaradi negotovosti vase, velike kritičnosti do sebe in občutka, da ni nikoli nič dovolj dobro opravil, se človek s tako kombinacijo žene prek svojih meja, da bi dosegel odobravanje, zadovoljstvo, potrditev z rezultati svojih prizadevanj, predvsem pri sebi, a tudi pri ...