Aleksandar Vučić je po ascendentu čustven, občutljiv, zamerljiv, tradicionalen, ponosen, družinski, nacionalističen, trmast rak, obdan s tesnim krogom ljudi, ki jim lahko zaupa. Zanimivo je, da je njegova vladarica Luna v vodnarju, kar kaže, da je kljub svojemu konservatizmu pripravljen modernizirati državo in se zavzema za napredek, razvoj, moderna načela. Toda Luna je v osmi hiši krize, preobrazbe, korupcije in denarja drugih ljudi, tako plačujejo državljani visoko ceno za to. Povrhu ima Sonce in Venero v deveti hiši. Če vemo, da Sonce vlada hiši denarja, zaslužka, Venera hiši doma, deveta ...