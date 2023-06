Znani slovenski igralec bo jeseni postal očka (Suzy)

Slovenski igralec Miha Rodman, ki smo ga lahko spremljali v serijah Usodno vino in Reka ljubezni, se bo jeseni razveselil najlepše življenjske vloge. Z ženo Paolo bosta namreč oktobra prvič zibala, Miha pa je veselo novico razkril na Instagramu s simpatično fotografijo, na kateri nežno boža ženin zaobljeni trebušček. »Prihaja dojenček Rodman,« je ob fotografiji še zapisal ponosni igralec, sicer član igralskega ansambla Prešernovega gledališča Kranj. Ob velikem razkritju je tako na njegovem kot tudi Paolinem profilu sledil plaz čestitk, med drugim so jima vse najlepše zaželeli Katarina Čas, Domen Valič, Ana Dolinar Horvat in Iva Kranjc Bagola. Zaljubljenca sta si večno zvestobo obljubila junija lani, ko sta se poročila kar na ladjici, po izmenjavi zaobljub pa skočila v morje.