Znani Slovenci zgoraj brez (FOTO)

Načrt je uspel Tisti, ki so Challeta Salleta videli pred pol leta, so nad današnjo podobo vidno navdušeni, saj je raper držal obljubo, da se do počitnic spravi v odlično telesno pripravljenost. Vsakodnevni program je obrodil sadove in mačkon je spet upravičeno med najbolj vročimi Slovenci, ko takole nagajivo buri žensko domišljijo. Brez napora ni užitka, zato bo zdaj lahko na Krku, kamor jo je popihal s svojo drago, užival v slastni morski hrani in se hladil z valovi, ki bodo butali ob njegovo od sonca ožgano telo.