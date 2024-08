Znani Slovenci v Parizu: Mesto velikih priložnosti (Suzy)

Odpri galerijo

Brina Svit Pisateljica se je rodila v Ljubljani, od leta 1980 živi in ustvarja v Parizu. V svojem opusu ima že sedem romanov, knjige esejev in kratke proze. Njena posebnost je, da skoraj vsako delo napiše dvakrat, najprej v francoščini, nato še v materinščini. Za literarne stvaritve so jo nagradile najuglednejše francoske književniške sile, s čimer se uvršča med naše redke pisateljice, ki so oboževane tako v tujini kot doma.