Nič nenavadnega torej, da so se nekateri znani Slovenci opogumili in se odločili podreti stereotip, da je joga klasično ženska vadba. Primerna je tako za mlade, stare, suhe in okrogle, a tudi za – moške. Nanjo prisegajo mnogi odlični športniki, med njimi legendarni LeBron James, ki je nekoč dejal: »Zaradi joge sem tako dober.« Pisatelj, predavatelj in motivacijski govorec Aljoša Bagola si je leta 2023 zastavil zanimiv izziv. Ko ga je žena Iva navdušila nad jogo, se je odločil, da jo bo eno leto izvajal čisto vsak dan. Vadil je najmanj 25 minut dnevno, zelo hitro opazil rezultate in poudaril, ...