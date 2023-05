Znani Slovenci o mladosti: Praznujmo jo vsak dan! (FOTO)

Odpri galerijo

Ko hočeš vse in nič ne moreš Pisateljica Azra Širovnik pravi, da besede kot izjemno zvest človek nikoli ne prelomi, zato ji nekoč poseben praznik še danes pomeni veliko. »Ta dan je bil predstavljal sočutje, čudovito otroštvo, vzdušje in moralno-etične vrednote,« se spominja pisateljica, ki ima danes ob misli na mlade dni mešane občutke. »To je nedvomno čas, ko hočeš vse in nič ne moreš. Hočeš ljubezen in seks, a moraš vsak mesec trepetati pred nosečnostjo. Dobiš ljubljenega moškega, otroke in srečo v družini, te pa čakajo krvoločne zverine v službi. Potem na malce starejša leta hormoni vodijo tvoje življenje, življenje partnerja in najstniških otrok. Nikoli več,« pove pisateljica in iskreno doda, da danes doživlja popolno srečo, ko so vsi viharji mimo.