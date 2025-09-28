Znani Slovenci na trgatvi: Delo je pomembno, druženje še bolj (Suzy)

TRGATEV

Letos so se na trgatev odpravili mnogi znani obrazi, ki so zadovoljni z izkupičkom v vedrih, še bolj pa s spomini, ki bodo ostali za vedno.

Trgatev je lahko pravo doživetje. Druženje ob dobri jedači, pijači in glasbi je del tradicionalnega opravila, ko je treba grozdje pospraviti na varno in ga pretvoriti v opojno vino. Dela v vinogradu nikoli ni malo, a ko rokave zavihajo prijatelji, sosedi in sorodniki, se to hitro razvije v nepozabno srečanje. Letos so se na trgatev odpravili mnogi znani obrazi, ki so zadovoljni z izkupičkom v vedrih, še bolj pa s spomini, ki bodo ostali za vedno. Cene Prevc je ljubitelj rdečega vina in Bele krajine. Fotografije: osebni arhiv/InstagramMartina Švab s prijateljicami v Gorških brdih.Miha Deželak ...